David Karu saatis toimetusele vahva video oma kahest lemmikloomast, kass Mustust ja koer Deisyst, kelle omavahelised suhted on kui ameerika mäed. Kuigi mõlemad loomad on ühevanused, on Deisy palju leplikum samas kui Mustu ei suuda ära otsustada, kas tahab kaaslasele käpaga äsada või temaga miilustada. Vaata vahvat klippi!