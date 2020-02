Internetti hullutab järjekordne optiline illusioon - millist looma sina näed?

Viimastel nädalatel on internetis ringelnud foto, mis tekitab paljudes inimestes hämmingut (vähemalt alguses). Üsna selgelt on näha, et sinise teki peal lebab väike valge loom. Mis aga pole nii selge, on see, mis loomaga on tegu. On see pisike vasikas? Siga? Kits? Või hoopis keegi teine?