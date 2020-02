Loomaarst vastab: miks koer imelikke häälitsusi teeb?

«Mu pisike kolmeaastane koer teeb tihti sellist häält, nagu ta oleks tati kurku tõmmanud. Hoog kestab varieeruvalt, vahepeal paar sekundit, vahel pikemalt kuni minuti. Masseerimine kurgu alt ei aita, korraks lõpetab, aga alustab kohe uuesti. On seda teinud väikesest peale – kas see võib tervisele ohtlik olla? On midagi, mis aitaks tal seda leevendada?»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku loomaarst Gerlin Järvela:

Kahjuks ei ole te kirjutanud seda, mis tõugu on koer, sest tegemist võib olla tõu eripäraga. Mõned lühikoonulised koerad teevadki nii, kuna nende ülemiste hingamisteede anatoomia on selline, mis võib taolist nähtust põhjustada. Üldiselt soovitaks lasta koer ikkagi veterinaaril üle vaadata, et saaksite olla täiesti kindel, et see olukord kuidagi koerale ebamugav või kahjulik ei ole.