Homme esitatakse riigikogule pürotehnika kasutamist reguleeriv petitsioon

Loomasõbrad kogunevad riigikogu ette kell 11:30, et avaldada toetust petitsioonile, millega palutakse riigikogul reguleerida pürotehnika müüki ja kasutamist. Petitsioon kogus 2028 allkirja ning need antaks sümboolselt üle esimees Henn Põlluaasale. Rohelised kutsuvad ühinema kõiki looma- ja loodussõpru, et üheskoos ettevõtmisele toetust avaldada ja kaootilisele paugutamisele lõpp teha.