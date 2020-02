Päevakäpp ⟩ Punapea Apollo on juba kaks aastat kodu oodanud

Kuhu küll on Apollo kodu jäänud? Kas tõesti mitte keegi ei leia selles punapäises sõbralikus kassipoisis oma uut sõpra? Paimaias ja hell Apollo armastab ise väga inimestega suhelda, käib sageli padja peal pikutamas ja nurrumas ning üldse on inimesele suureks sõbraks. Apollo on ka suur maiasmokk ning nii nagu iga nurrumootor, peab temagi lugu heast söögist.