USAs kuulutati välja prestiižse koertenäituse säravaim täht

Kuigi võistlust jälgima tulnud publiku ülekaalukaks lemmikuks oli kuldne retriiver nimega Daniel, kuulutasid kohtunikud võitjaks Siba. Koera perenaine Chrystal Murray-Clas sõnas võidu vastu võtmise järel, et koeras on vaatamata tolle noorele eale midagi erilist, millelt on raske pilku pöörata.