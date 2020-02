Sinu uus sõber? ⟩ Loomakaitse seltsi juures ootavad kodu kaks rotiplikat

Suurem tume rott on vaid kõhu alt valge ja tal on sabaots puudu. Väiksem rott on aga üleni musta-valge kirju. Tume rotipiiga on inimpelglik, kuigi on viimaste nädalatega muutunud järjest usaldavamaks. Ta on uudishimulik, nautides väga vabalt ringi jooksmist ja maailma avastamist. Väiksem kirju rotipreili on inimestega usaldav ja sõbralik ning harjub iga päevaga veel julgemaks, kuid ta hoiab väga kodu ja puurist eemale ei julge veel eriti minna.