Eesti Loodusmuuseum avab aasta loomale pühendatud näituse

2020. aasta looma nahkhiirega kaasneb palju müstikat ja salapära – nad on kui ööviirastused, kes hääletult õhuvoolus tiiblevad ning taeva taustal vihvatavad. Nad hämmastavad ikka ja jälle isegi teadlasi, kes on neid aastakümneid uurinud. Kes nad on?

Evolutsioon ja füsioloogilised iseärasused, liigirikkus, toitumine, ränne, tähtsus, kaitsmine ja hoidmine, müüdid, rahvapärimus ja popkultuur - kõik need teemad mahuvad näitusesaali. Kuidas sellised olendid üldse tekkinud on? Miks nahkhiired pea alaspidi ripuvad? Kuidas nad seda teevad? Mida nahkhiired söövad? Miks on nahkhiired valinud «öise vahetuse» ning kuidas on nad selleks kohanenud? Miks ei tohi talvituvaid nahkhiiri segada? Miks peaks nahkiiri kaitsma ja hoidma? Kõigile neile ja paljudele teistele põnevatele küsimustele leiab näituselt vastuse!