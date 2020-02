Põgenenud kuningpüüton hoidis kortermaja rahvast ärevil

Kahte madu pidava naise juurest läks üks roomajatest kaduma pärast järjekordset söögikorda ja loomulikult oli terve maja suures ärevuses. Paanika kestis seitse tundi, enne kui omanik püütoni voodi alt, rulli keeratud vaiba seest üles leidis.

Kuigi roomaja on leitud, ei ole majaelanikud veel šokist toibunud ning pöördusid mupo poole palvega kontrollida madude pidamistingimusi. Lisaks kahele maole on majapidamises veel kolm koera. Üks madudest sai põgenema pärast toitmist, kui omanik terraariumi väljapääsu korralikult ei sulgenud.

Asjaga tegelenud Põhja-Tallinna piirkonnapeainspektor Pavel Boitsovi sõnul tundub, et madude omanik pole juhtumi tõsidusest siiani aru saanud: «Naine selgitab, et tegemist on alles väikese, neljakuuse ja vaevalt ühe meetri pikkuse roomajaga, kes on vaikne, armas ja kes televiisori vaatamise ajal end õrnalt ümber perenaise käte kerib, kelle nahk on siidjas ja rahustav. Omanik on kindel, et madu tunneb ja teab teda, seda olevat tema käitumisest näha. Mis puutub aga majaelanikesse, siis olevat tegemist provokatsiooniga ja kättemaksuga mingite varasemate konfliktide pärast. Naine on imestunud, miks majaelanikud üldse sellise asjakese pärast mupole helistasid.»

Igaks juhuks pöördus peainspektor kogenud mao-omaniku poole, kes arvas, et neljakuune kuningpüüton on kindlasti pikem kui üks meeter. Mis puudutab aga ohtu naabritele, siis ujuda ta ei oska ning hirm, et madu kanalisatsioonitorude kaudu naabri WC-potti satub, ei ole tõenäoline. Küll aga on ta osav ronija ning ventilatsiooniavasse sattumise korral on naabrite hirm igati põhjendatud.

Selline püüton koristab oma teelt nii kassipoja kui ka hamstri, suurema isendi puhul aga on reaalne ka see, et madu võib imiku ja väikelapse elu ohustada. Samuti võib kuningpüüton ehmudes või hirmuolukorras hammustada. Kindlasti aga ei tohiks roomajat lahtiselt korteris pidada.

Tänaseks on asja edasine menetlemine üle antud veterinaar- ja toiduametile, kes läheb lähiajal kohapeale olukorraga tutvuma. Siinkohal on õige meelde tuletada, et roomajate kadumise korral tuleks koheselt helistada hädaabinumbril 112.