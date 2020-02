Video ⟩ Viie jalaga sündinud kutsikas õpib kõndima

Kutsikas Gema eripära oli ilmne juba sündides ning ta anti omanike poolt varjupaika. Nüüdseks kolmekuusel kutsikal on kaks taga- ja kolm esijalga, lisajalg kasvab parema esijala küljes. Kuigi üleliigne jäse teeb kõndimise Gema jaoks veidi keerulisemaks, on tema tervis korras ja kutsikas väga mänguhimuline.

Gema oma hoole alla võtnud varjupaiga Stray Rescue of St. Louis juhataja Cassady Caldwell sõnas, et Gema omanikud andsid koera ära lootuses tema heaolu parandada — varjupaiga spetsialistid saavad kutsikale pakkuda paremaid võimalusi, kui tal sünnikodus olnud oleks.

Kuigi Gema väsib kiirelt, on tema koordinatsioon hea ja ta suudab end tasakaalus hoida. Kutsikal on kombeks tihti tagajalgadel käia, et esijala koormust vähendada. Kas koerakesele tehakse tulevikus lisajala eemaldamiseks operatsioon, ei ole aga veel otsustatud.