Päevakäpp ⟩ Paimaia Musja kolm aastat ootust — kui kaua veel?

Kui kaua veel peab see imeõrn hingeke ootama enne, kui oma inimesele silma jääb? Kas Musja jääb oma mustvalge kasuka tõttu märkamata? Iseloom on ju Musjal kuldne!

Kui sina leiad, et kasukas ei riku kassi ning kõige olulisem siin maailmas on kuldne ja soe süda, siis suure tõenäosusega oled sina see, keda Musja on kõik need aastad otsinud. Mine Musjale külla ning lase sellel igavesel sõprusel teoks saada!