Video ⟩ Tallinna loomaaia ninasarvik Kigoma tähistas ümmargust sünnipäeva

Saksamaal Berliini loomaaias sündinud Kigoma saabus Tallinna 27. aprillil 2013. aastal. Üheskoos Kigomaga saabus Eestisse ka tema kaaslane, emane ninasarvik Kibibi. Kigoma on väärikas ja rahulik loom. Umbusklik nagu ühele korralikule ninasarvikule kohane. Talle ei meeldi uuendused, asjad peavad kindlalt oma kohtadel olema. Kord peab olema.

Lapsepõlvest on tal pärit harjumus talitaja sõrmi lutsida ning ta armastab väga ka magusat. Kui talitaja talle moka vahele mõne maiuspala pistab, näitab ta peale korralikku matsutamist keelt. Nii annab ta teada, et maius talle väga meeldib. Ka kõrvits maitseb Kigomale hästi. Pesemine paneb muidu nii vaoshoitud Kigoma traavima ja püherdama. See meeldib talle väga.