Tallinna loomaaiale annetati Austraalia loomade abistamiseks enneolematu summa

Loomaia direktor tänab kõiki annetajaid. «Algatus sündis kuidagi iseenesest – aeg vajas seda. Pean tunnistama, et olen alahinnanud meie inimeste teistest eluvormidest hoolimist. See, kuidas ühe nädalavahetusega kogunes annetustena üle 7000 euro enam kui 200 inimeselt oli meeliülendav,» sõnas loomaia direktor Tiit Maran.

Toetajaid on olnud alates koolidest kuni vanaprouani, kes pidas vajalikuks oma napi pensioni kõrvalt aidata posti pandud kümne euroga. «See näitab, et meie rahvas hoolib ja mõistab teiste eluvormide, meie kaas-Maalaste püsimise tähtsust. Kaugel maakera kuklapoolel toimuv on sama oluline, kui see, mis leiab aset meie metsade, rabade ja vooluvete ning nende asukatega. Maa on üks meile kõigile, teist pole raiskamiseks kusagilt võtta,» lisas Maran.