Aianduskeskus Gardest ootab neljajalgseid koos omanikega lemmikloomapäevale

Sel päeval on Gardestis kohal agility MM võitja Marta Miil, koerte füsioterapeut Ruudu Asveit, koertekooli Säde esindajad koos trikikoertega ja lemmikloomatoodete esindajad, kes jagavad häid nõuandeid ja soovitusi. Lisaks saab kohapeal oma koeraga kaasa lüüa vahvas takistusraja võistluses ning loosiauhinnad ootavad nii neljajalgseid kui nende omanikke. Lastega tuleb lustima kõikide suur lemmik koeratüdruk Lotte ning lõbusaid hetki saab jäädvustada fotoboksi abil.

«Gardesti lemmikloomapäevast on välja kujunemas tore traditsioon, mille eesmärgiks on pakkuda loomaomanikele vähemalt kaks korda aastas võimalust koos oma lemmikute ja perega meie juures üks mõnus päev veeta ning samas ka uusi teadmisi koguda,» selgitas Gardesti ostujuht Marrit Raid. «Hoolime lemmikute tervisest ja heaolust ning soovime osalejaid neil teemadel harida ja suunata tegema oma lemmiku jaoks parimaid valikuid – seda nii igapäevaste tegevuste kui toitumise osas. Nii kutsumegi esinema esinejaid erinevatel teemadel, mis võiks huvitada kuulajat ja talle igapäevaelus reaalset kasu tuua. Alati mõtleme ka sellele, et lastelgi sel ajal meie juures midagi toredat teha oleks.»