Kuidas oma koera külma eest kaitsta?

Kujuta ette, et väljas on käre pakane. Mässid end sooja salli sisse, paned paksu jope selga, mütsi pähe ja pistad soojad saapad jalga. Lähed koeraga välja, mõtled, et teete kiire jalutuskäigu ja tulete seejärel ruttu sooja tuppa tagasi. Arvad, et tõenäoliselt ei tee sinu neljajalgne sõber külmakraadidest väljagi ja on iga kell valmis jalutama minema, aga tegelikult võib külm mõjuda neile samamoodi nagu inimeselegi – ka koer võib külmetuda. Ja ehkki koeri ei kimbuta inimestele iseloomulikud külmetushaigused nagu nohu või köha, võib külmetus sellegi poolest nende organismi nõrgestada, mis omakorda võib välja tuua peidus olnud kroonilised probleemid.

Kuidas aru saada, et koeral on külm?

Kõige selgemalt saab sellest aru, kui koer väriseb ja selja küüru tõmbab. Halvemal juhul näitavad seda juba aga külmakahjustused. Enamus koertele sobib õuesolemiseks temperatuur vahemikus +20C....+10. Mida väiksema rasvaprotsendi ja õhemate karvadega koer on, seda külmem tal on. Erilist tähelepanu vajavad talvel kutsikad, aga ka eakad koerad ja väikesed tõud. Näiteks võib kääbuskoeral põhjustada ka juba +10C õhutemperatuur oluliselt rohkem ebamugavusi kui näiteks samojeedil või siberi huskyil. Muidugi mõjutab seda ka füüsiline aktiivsus. Koer, kes jookseb lahtiselt, reguleerib oma temperatuuri paremini kui kõrval rihmas jalutav lemmik.

Kuidas siis koera külma eest kaitsta?

Külmemal ajal olgu jalutuskäigud lemmikuga täpselt nii lühikesed kui võimalik ja nii pikad kui vaja. Eelistada võiks aktiivsemaid jalutuskäike. Oluline on pöörata tähelepanu ka koera riietusele. Paraku kohtab ikka veel inimesi, kes altkulmu sellele vaatavad ja leiavad, et koerale jope selga panek on looma piinamine. Loomulikult ei ole koer mänguasi ja ebamugavaid, liikumist piiravaid riideid ei tohiks talle selga panna, kuid meie kliimas ja just talvel on õige ettevalmistus aga ülimalt oluline.

Et sinu neljajalgne sõber ei väriseks nagu haavaleht ning saaks lumest ja talvest rõõmu tunda, on kargel talvepäeval ideaalne kihiline riietamine. Oluline on siinkohal ka mugavus – riietus peaks võimaldama koeral probleemideta liikuda ning olema kehatüübile vastav. Ära vali taksile, või teistele taolise kehatüübiga koertele kombinesoone. Esmapilgul on keeruline leida riietust ka sügava rinnakorviga loomadele, näiteks azawakhile, kuid üldjuhul on tänapäeval koerte riiete valik juba küllaltki suur ning igale lemmikule leidub just talle sobiv riietus. Ja ehkki paksema karvaga koerale ei ole eraldi jopet vaja, võiks vihmasteks päevadeks sellegi poolest valida talle vihmajope.

Õige jopega aga asi ei piirdu. Kindlasti tasuks mõelda ka käpavaha või spetsiaalsete papude peale. Seda eriti linnakoera omanikel, kuna tänaval jäätõrjeks kasutatav sool võib vigastada käpapadjandeid. Pealegi võib külm tekitada külmaville ja muid -kahjustusi. Aga ära ei tohiks unustada, et ka koera kõrvad ja saba vajavad sooja. Kui kõik see tähelepanuta jääb, võib halvemal juhul nahkkude niivõrd hävineda, et kahjustada saanud jäse tuleb amputeerida.