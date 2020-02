Video ⟩ Kõõrdsilmne kass teenib omapärase välimusega tuhandeid dollareid

Vaatamata kõõrdsilmsusele saab Belarus kassieluga hästi hakkama ning on uudishimulik ja mänguhimuline. Rachel hakkas kiisust tehtud fotosid postitama Instagrami, kus Belarusel on nüüdseks enam kui 250 000 jälgijat.

Kassi üllatav populaarsus tekitas Rachelis soovi seda millekski heaks ära kasutada. Nii lõigi ta käed heategevusorganisatsiooniga Bonfire, et luua kollektsioon särke, mida kaunistab Belaruse pilt. Kogu riiete müügist saadud tulu läheb heategevusele ning praeguseks on Belarus teeninud üle 12 000 dollari. Muuhulgas on toetatud kohalikke loomade varjupaiku, loomapäästeorganisatsioone ning Sonoma maastikupõlengutes kannatada saanud loomade ravi.