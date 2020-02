Pane tähele! Kas sina ohustad looduses elavaid linde?

Kuigi lindudele ja metsloomadele toidu viimine on kena žest, satub pahatihti nende toidulauale palju sellist, mis nende seedimisele võõras. Vabas looduses ei söö linnud näiteks saia, ent inimesed just seda sageli lindudele viskavad. Lisaks ohtlikule toidule mõjutab inimeste toitmisharjumus ka lindude instinkte ja käitumist.

Kas üldse toita?

Rändlinnud rändavad sõltuvalt kliimast, aastaajast ning vajadustest. Ühed sellised on veelinnud, kes suunduvad talvituma aladele, kus vesi kinni ei külmu ning toitu on rohkem saada. Toites talvel veelinde, muudame nende käitumisharjumusi, mis arenenud välja pika aja jooksul. Loomupärased instinktid jahtimiseks ja rändamiseks vähenevad. Selline looduse kulgemise muutmine on ohtlik nii lindudele kui inimestele – väheneb lindude võime loomupärastele tegevustele nagu sigimine ning suureneb oht haiguste levikuks.

Läbi aastate on tuntud muret ka leevikeste ja tihaste pärast, kes on silmnähtavalt ülesöödetud või kannatavad erinevate haiguste käes. Paraku ei kipu inimesed suure õhinaga üles riputatud lindude söögimaja puhtuse eest hoolitsema. Nii võivad linnud nakatuda erinevate haigustega. Sama oht on siis, kui linde toidetakse maast, kus toidule ja toidu alale on ligipääs ka erinevatel närilistel. Oluline on jälgida, et sööt ei saaks märjaks, kuna niiskena roiskub sööt kiiremini.

Millega toita?

Lindudele ei tohiks anda inimese toitu. Looduses ei ole lind inimese konkurent, mis puutub toidu hankimisse. See tähendab, et saia linnud vabas looduses söögiks ei otsi ning nende seedesüsteemid pole sellise toiduga harjunud. On palju kurbi juhtumeid olnud ka Eestis, kus saiaga toitmine on lõppenud mõne kauni veelinnu jaoks surmaga.