Tähtis teada! ⟩ Mida teha, kui leiad rannalt hülgepoja?

Kuna käesoleval talvel ei ole olnud suuri miinuskraade, rääkimata lumest ja jääst, tulevad hülged poegima samadele randadele, mille lähedal jääl nad varasemalt poeginud on. Välja valitakse mõnus ja kivine koht, mis on piisavalt hea, et just seal uus elu ilmale tuua. Loom ei ole arvestanud sellega, et keegi teda seal segama ja ohustama läheb.