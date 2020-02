Robi lugu ⟩ Raskete luumurdudega kass tõusis vastu ootusi taas jalule

Kassi leidja võttis ühendust oma sõbra, MTÜ Pesaleidja vabatahtliku Lauraga, kes looma kliinikusse viis. Juba mõned tunnid varem oli Laura õuest kuulnud kassi haledat kräunumist, kuid kassi ennast ta ei leidnudki. Ilmselt oli tegu sama, leidmise hetkeks alajahtunud ja suurtes valudes kiisuga.

Kass toimetati kliinikusse veterinaaride hoole alla, kus tuvastati kolm keerulist luumurdu. Olukord oli niivõrd kehv, et paljunäinud veterinaaridki kahtlesid, kas operatsioonist kasu on. Kassi eutaneerimise asemel otsustati talle siiski võimalus anda — hiirekuningas elas operatsiooni üle ja suutis peagi jalule tõusta.

Laura nentis, et külmalt kalkuleerides oleks nad võinud kassil pilvepiirile minna lasta, ent Pesaleidja kellegi elule hinda ei pane. Kuigi Robiks ristitud hiirekuninga kliinikuarve on pea 2000 eurot, usuvad vabatahtlikud päästjad oma toetajatesse ja võitlevad iga elu eest, kui abivajajal vähegi lootust on.

FOTO: MTÜ PESALEIDJA

Nüüd, nädal hiljem, on põhjust rõõmustamiseks sest Robi kõnnib taas. Päev peale teist operatsiooni astus Robi oma uue elu kümme esimest sammu! Nüüd jääb vaid oodata ja loota, et ka murrud ilusti luustuks.

«Täiesti uskumatu, milline on selle kassi eluvaim,» sõnas Laura. «Lisaks on ta väga sõbralik ja näha on, et tänulik oma uue võimaluse eest siin elus.»

Nüüd ei jää Pesaleidjal üle muud, kui tasuda Robi operatsioonide arve, mille kogusummaks on 1928 eurot. Sellele lisanduvad jooksvalt veel kontrollvisiidid ning paari kuu pärast raamide eemaldamine. Küll aga saavad vabatahtlikud kinnitada, et iga sent on läinud asja ette ning ükski asjaosaline ei kahetse hetkekski, et operatsioon ette võeti.