Tiit Maran abist Austraalia loomadele: alahindasin Eesti inimesi

Loomaaia direktor Tiit Maran ütles, et on positiivses mõttes Eesti inimestes üllatunud, vahendab ERR .

«Ma pean ütlema, et ma kindlasti Eesti inimesi oma sisemuses natukene alahindasin, sest kui me reedel teatasime ja esmaspäeval öeldi, et kahe päeva jooksul on tulnud seitse ja pool tuhat eurot enam kui 300 inimeselt, siis see tundus mulle täiesti uskumatu,» ütles Maran ETV saates «Ringvaade».