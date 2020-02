Lugeja foto ⟩ Berliini loomaaia pandakaksikutel oli tähtsamatki teha, kui end külalistele näidata

«Olime nende väljalaskmise hommikul perega just seal. Ootasime erinevate telekanalitega kannatlikult ikka päris kaua, et mõmpsikud emmega üles ärkaks ja head pildid teha saaks,» muljetas Kaja. «Käisime vahepeal teiste loomade puuride juures, tagasi jalutades nad ikka magasid.» Seetõttu ei jäänudki üle muud, kui pildistada põõnavaid pandapoegi.

Loomaaia teatel on pandade iseloomud väga erinevad. Kui Meng Xiang on unistava loomuga ja alati valmis uinakut tegema, siis Meng Yuan, kes on kaksikvennast 48 minutit noorem, on üleannetu ja uudishimulik.