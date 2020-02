Südantsoojendav vaatepilt ⟩ Koer võttis oma hoole alla ema poolt hüljatud kitsetalle

Koera omanik Glori Rushing sõnas, et Blizzie emainstinktid hakkasid tööle kohe, kui Rita ema teda toita ei soovinud ning kutsale polnud probleemiks ka kitsetalle imetada. Kitseema Smore tõi ilmale neli järglast — neist kolm surid peagi pärast sündimist ning Rita vastu ei tundnud ema mingisugust huvi.

Koeraema Blizzie, kes oma kutsikatega läheduses oli, läks Rita juurde ja tassis kitsetalle õrnalt pessa. Et koer abitu kitsega niivõrd emalikult käitub, ei näe Rushing mingit põhjust Rita ära võtmiseks. Ta püüdis küll kitsetalle mitmel korral pudelist toita, kuid Rita eelistab siiski Blizzie piima.

«Blizzie varasemad pesakonnad on olnud palju suuremad, mistõttu tal on ka palju piima ning omaenda pojad pontsakas toidetud. Ühe lisalapse söötmine pole mingiks mureks,» selgitas Rushing. «Rita koerte kõrval kasvamist on tore vaadata, kuid kes teab — äkki hakkab ta ühel päeval haukuma.»