Eesti juhtiv toitlustusettevõte loobub puurikanade munade kasutamisest

Baltic Restaurants Estonia, mille kaubamärkide hulka kuuluvad Daily, Chat, TakeOff ja SubWay, teatas, et on võtnud omale eesmärgiks loobuda aastaks 2025 puurikanade munade kasutamisest. Otsus puudutab kõiki ettevõtte toitlustuskohti ning on osa selle vastutustundlikust ja jätkusuutlikust mõtteviisist.

«Meil on suurettevõttena soov olla oma valdkonnas eeskujuks ja suunanäitajaks,» ütles Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. «Vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus on lahutamatu osa meie ettevõtte mõtteviisist ning puurivabadele munadele üleminek on oluline osa sellest. Mõtleme igapäevaselt, kuidas vähendada meie ettevõtte jalajälge: lisaks töötame selle nimel, et vähendada pakendite kasutamist ja toidujäätmete hulka meie toitlustuskohtades.»

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad sõnul on tegu märkimisväärse võiduga. «Baltic Restaurants Estonia üleminek puurivabadele munadele parandab sadade tuhandete kanade elutingimusi. Samuti on see märk sellest, et vastutustundlikkus ja sealhulgas loomade heaolu on aina rohkemate ettevõtete ärimudeli osa,» sõnas Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.