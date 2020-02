Lemmiklooma grooming – milleks ja kellele?

Kõige sagedamini hooldatakse karva näitusekoertel, et tõuomadused ja karvkatte nõuded oleksid täidetud ning loom näeks hoolitsetud välja. Küll aga on karvastiku järjepidev ja õige hooldus ning hügieen oluline osa mitte vaid looma välimuse juures, aga ka tema füüsilise tervise ja heaolu jaoks.

«Loom puhastab ju ise oma karva»

Loomad suudavad teatud ulatuses oma karvkatet ise hooldada, kuid võimalusel peaks ka omanik sellele kaasa aitama. Erilist hoolt vajavad need koerad, kelle karv on kuiv või rasune ning esineb nahaprobleeme. Igasuguste nahaprobleemide korral peaks esmalt konsulteerima loomaarstiga, et ketenduse, punetuse või kõõma põhjus kindlaks teha.

Hooldusvahendid aitavad ravida nahahaigusi, aga ka parandada naha ja karva seisukorda. Et tänapäeval on loomašampoonide ja hooldustoodete valik suur, peaks teadma täpselt oma lemmiku vajadusi. Selles võib aidata nii loomaarst kui ka PetCity konsultant poes. Pane tähele, et sarnaselt inimestega vaheldub ka looma karva ja naha seisukord ning seetõttu võivad muutuda ka hooldustooted. Eelista tooteid, mis sisaldavad looduslikke taimeekstrakte ja õlisid.

Harjamine ja pügamine

Sõltumata looma tõust ja karvkattest on harjamine vajalik nii koertele kui ka kassidele. See aitab eemaldada lahtise karva, mustuse ja kõõma ning tagab terve välimusega karvkatte. Hea on harjutada hooldusprotsessi juba kutsikast alates, et koer või kass õpiks seda nautima. Harjamisega võib alustada juba kolmenädalasel kutsikal.