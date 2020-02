Loomasõbrad mures: kas Snelli tiigi tühjendamine viib kalade massihukkumiseni?

Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on Snelli tiigi puhastamiseks võetud appi tuukreid, kuid see ei ole piisav lahendus. Viimati puhastati tiigi põhi setetest üle 30 aasta tagasi. Seetõttu peab hanke võitja tühjendama Snelli tiigi veest, korjama selle põhjast prügi, taastama tiigi ja heakorrastama selle ümbruse.

Snelli tiigi tühjaks pumpamise teate peale tekkis inimestes mure kalade pärast ning nad pöördusid Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) poole, kes uuris kalade saatuse kohta Tallinna Kesklinna valitsuselt. Vastus saadi kiirelt: riigihanke lähteülesandes on töövõtjale pandud ülesandeks koostada kalavaru käitluskava ning see kooskõlastada riigi Keskkonnaametiga. See tähendab, et kalad tuleb ümber asustada ametiga kooskõlastatult sobivasse mageveekogusse. Ka on töövõtjal kohustus arvestada veelindude pesitsusperioodiga. Seega muretsemiseks põhjust pole — tiigi korrastamisel on arvestatud ka elusloodusega ning kui tööd valmis, saavad nad naasta kenamasse keskkonda.