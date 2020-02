Suur päästemissioon Turba paneelmajas: kassi püüdmiseks läks vaja kahte komandot

Reedel õhtul said turvakodu töötajad teate, et nende juurest hiljuti hoiukodusse kolinud kass Otto oli oli kadunud. Kiiresti selgus, et Otto oli hüpanud lae all olevasse ventilatsiooniavasse ning ventilatsioonišahti kadunud.

Nii turvakodu vabatahtlike kui ka hoiukodu jaoks algas õudusunenägu — šahti kaudu saab viiekordses paneelmajas liikuda kuhu iganes ning kukkuda ja viga saada on väga lihtne. Kuna Otto endast märku ei andnud, paisus mure iga minutiga. Jäi veel lootus, et Otto on siiski korteri vahetus läheduses ning tuleb öö jooksul ise tagasi. Sellistes olukordades on seda ka varem juhtunud, kuid Otto puhul nii ei läinud.

Hoiukodu pakkuja helistas seejärel häirekeskusesse ning päästeamet asus Otto poole teele. Sondiga vaadati järele Otto asukoht, mis oli täpselt kahe korruse vahel, kuid kõigi asjaosaliste kergenduseks tundus kass elu ja tervise juures olevat. Kaks komandot kümne mehega asusid Otto päästmiseks trepikotta auku tegema ning kuigi Otto hirmust ülespoole liikus, õnnestus kass lõpuks siiski kätte saada.

Otto pandi kätte saamisel puuri, et ta taas seiklema ei läheks FOTO: Hannes Kliss / Päästeamet / MTÜ Kasside Turvakodu

«Loodame, et see ehmatav lugu sunnib ettevaatusele kõiki teisigi loomaomanikke. Kassid on väga paindlikud ning hirmununa on nende võimekus ventilasioonišahti hüpata või näiteks pisikesest akna tuulutusavast kaduda väga suur,» hoiatas Kasside Turvakodu oma sotsiaalmeedialehel. «Turvake oma kodu väljapääsud ning kindlustage, et nurrikud kaduda ei saaks. Akendele paigaldage tugevast materjalist võrgud ning ventilasioonišahtil hoidke ees võresid, mis oleksid tugevalt kinnitatud ning mis korduval vastuhüppamisel eest ei kukuks.»