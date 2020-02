Päevakäpp ⟩ Üksikema Charlotte otsib kaaslast kogu eluks

Kuigi äkilised käeliigutused mind mõnikord ehmatavad, armastan ma üle kõige maailmas inimest ja olen valmis ületama kõik takistused, et olla inimese kõrval. Kui ma parajasti ei nuru paisid, siis ma kindlasti istun külg tihedalt vastu inimest surutud, igaks juhuks saba puhkamas inimese esireiel, et ta kuhugi põgeneda ei saaks.

Mulle meeldib väga süüa erinevaid konserve ja neid krõbinaid, mida hoiukodu meile pakub. Isegi teistega jagama olen nõus. Õpin oma pisikeselt pojalt isegi mängulisust, ajan tänaseks taga nii sulepulka kui ka palli. Kratsin korralikult kratsipuid, käin korralikult liivakastis, aga võin öelda ka seda, et ma eelistan katusega liivakasti, see on kuidagi turvalisem ja kindlam. Olen saanud kiibi, ussirohukuuri ning käinud ära ka steriliseerimisoperatsioonil, millest praegu ilusti taastun.

Ootan suure huviga, et minu lapsed ja ma ise leiaksime päriskodud. Vabatahtlikud räägivad, et mul on ilmselt kunagi kodu olnud, sest ma olen nii sõbralik. Ehk on neil õigus, ma ei mäleta seda aega. Kui sa ei saa mulle ja mu poegadele lubada, et oled igavesti meie inimene, siis meie ei saa lubada, et oleme sinu kassid. Külla võid mulle aga kindlasti tulla. Kõik paid võtan vastu, aga ainult siis, kui sa mulle selleks veidi aega annad.