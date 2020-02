Sellel naisel on töö, mis on tõenäoliselt kõikide loomasõprade unistus

Juhul kui sa olid kõikidest eelnevatest ametikohtadest juba kuulnud, siis on meil veel üks kaart varuks. Nimelt on olemas töökoht, mis on samal ajal nii veider kui ka imeline. Tuleb välja, et sa võid saada palka selle eest, et korraldad koertele pidusid. Jah, päriselt!