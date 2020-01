Miks on praegu õige aeg karusloomafarmide keelustamiseks?

Miks oleme praegu parimas olukorras karusloomafarmide keelustamiseks? Nähtamatute Loomade president Kristina Mering toob välja neli põhjust, miks sel korral võiks keelustamise otsus Riigikogus jõustuda.

Eesti karusnahatööstus on pankroti äärel

Eesti suurim karusloomafarm AS Balti Karusnahk, mis moodustab ca 99 protsenti Eesti karusnahatööstusest, on suurtes majandusraskustes ning inforegistri andmetel juba mõnda aega ka võlgades. Viimase kuue aastaga on firma tootnud umbes kuus miljonit eurot kahjumit. Kui 2015. aastal palkas firma 73 inimest, siis tänaseks päevaks on nad enamiku neist koodanud ning firma pakub tööd vaid kümnele inimesele.

«Argument, et karusnahatööstus on oluline osa Eesti majandusest, ei pea enam vett. Riigil lasub järjest tugevamalt kohustus see virelev tööstusharu ametlikult sulgeda ning pakkuda allesjäänud töötajatele üleminekuvõimalusi, mis aitaks neil oma tulevikku kindlustada,» kommenteeris Mering.

Maailm liigub karusnahavabas suunas

Karusloomafarmid on tänaseks keelustatud 14 Euroopa riigis, viimati teatas keelustamise otsusest Slovakkia. Loomade pidamise nõuete karmistamise tulemusel on karusloomafarmid suletud ka Rootsis, Saksamaal, Šveitsis ja Hispaanias.

«Kuuleme Euroopa kolleegidelt pea iganädalaselt mõne karusloomafarmi sulgemisest Poolas, Leedus, Taanis, Lätis ja teistes Euroopa riikides,» sõnas Mering. «Karusnaha hind maailmaturul on nii madalale langenud ja karusnahatööstuse õitseajad on möödas. Lisaks farmide sulgemisele koondavad töötajaid ka suured karusnahkade oksjonikeskused.»

Suured moemajad on karusnahast loobunud

Enamik suuri luksusmoebrände on teatanud karusnahast loobumisest – ei Prada ega Gucci kollektsioonides karusnahkseid esemeid enam ei leia. «Moebrändid loovad teed, aga samas ka kuulavad oma tarbijaid. Mida madalamale karusnaha populaarsus langeb, seda vähem seda moemajades kasutatakse. Tarbijad on rääkinud: karusnahal ei ole kohta tuleviku moelavadel ega rõivakappides,» on Meringu seisukoht.

Rahva toetus keelustamisele on kõigi aegade kõrgeim

Viimase arvamuse uuringu kohaselt ei toeta karusloomafarme umbes 70 protsenti eestlastest – vastuseis karusnahale on kõrge nii konservatiivse kui ka liberaalse maailmavaate esindajate hulgas.