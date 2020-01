Riigikogu peab järgmise poole aasta jooksul karusloomafarmide teema taas käsile võtma

«See on märgiline ja lootustandev päev – tähistame suurimat digiallkirjade hulka ning anname uue eelnõu sündimisele ametliku käigu,» sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. «Rahvas ei jõua enam farmide keelustamist ära oodata, riigikogu liikmetel on suurepärane võimalus aidata nõrgemaid, kes ise enda eest seista ei saa ning keelustada karusloomafarmid.»

Vastuseks küsimusele, miks on nüüd aeg karusloomafarmide keelustamiseks, toob Mering karusloomatööstuse rekordilise madalseisu. «Eesti karusloomafarmides, kus mõni aasta tagasi peeti üle 200 000 looma, on tänaseks alles vaid paar tuhat rebast ning värske arenguna lõpetati naaritsakasvatus, sest see ei ole enam majanduslikult kasumlik. Karusloomafarmid ei kuulu enam meie väärtusruumi – riigil lasub vastutus see virelev tööstus sulgeda ning pakkuda allesjäänud kümnekonnale farmi töötajale üleminekuvõimalusi,» selgitas Mering.