Aita abivajajat: Keiko vajab abi selgitamaks välja, mis tema lõuaga toimub

Nii märkasidki Pesaleidja vabatahtlikud ühel päeval, et Keiko alalõug on veidralt turses. Kliinikuskäik kinnitas, et midagi on alalõuaga valesti ja et sellel olid ka koorikud, tuli nii mõnestki pisikesest august hulganisti verd. Kõik haavandid puhastati ära, arst andis näpunäited mismoodi raviga jätkata ning kliinikust sai Keiko kaasa ka hormoonsalvi.

Et oodatud tulemust ei tulnud ja pigem tundus, et lõug ravile ei allu, oli aeg uueks visiidiks. Nii võetigi Keiko lõuast biopsia ning saadeti Saksamaale laborisse, et selgitada välja, misasi kassi lõual inetult kasvab ja kuidas sellest jagu saada.

See kõik on läinud Pesaleidjale maksma 160 eurot ning organisatsioon vajab taas sõprade abi, et kliinikuarve ja uuring tasuda. Kuigi vastuseid veel tulnud pole, annab biopsia lootust, et Keiko probleemide põhjus lõpuks ilmneb ja kiisu saab vajaliku ravi. See omakorda tähendab, et ühel päeval saab Keiko kassitoa tolmu jalgadelt pühkida ja tervena päris oma koju minna.