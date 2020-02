Vahva video: koer õppis ära liumäe kasutamise

Oli ilmselge, et kutsal oli lõbu laialt. Mängleva kergusega ronis ta liumäe tippu, et sealt siis alla tulla ning kogu teekonda seejärel uuesti korrata. Kuigi koeraga koos olnud lastel oli keeruline liumäele löögile pääseda, ei paistnud keegi neist seda pahaks panevat.

«Ma ei ole midagi taolist kunagi näinud,» sõnas Cohen veebilehele The Dodo. «Koer nautis asja täiega ja lastel oli teda lust vaadata.» Hiljem sai naine teada, et kutsa nimi on Bertha ja mänguväljakul on ta regulaarne külaline. Liumäe kasutamise õppis ta aga ära teisi lapsi jälgides.