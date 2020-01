Mässajast kass käib keelust hoolimata toidupoes logelemas

Kuueaastane Pumpkin, kelle Facebooki fännilehel on üle 3000 liikme, hakkas Tesco toidupoes käima poolteist aastat tagasi. Poe klientidele sai ta kiiresti armsaks ning paljud külastasid Tescot lootusega kassi silmata.

Poe juhtkond aga otsustas, et kassi koht ei ole keset toiduaineid ning uksele pandi silt palvega Pumpkinit mitte sisse lasta. Seni oli see ka õnnestunud, kuid möödunud pühapäeval avastas sisseoste tegema läinud Annabel Fields, et Pumpkin oli tagasi ja lösutas iseteeninduskassa peal.