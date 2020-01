Lennuvõimetuna leitud kivikakku ei vaevanud vigastus, vaid ülekaal

Kui kivikakk leiti, arvasid päästjad, et tema tervisega on midagi tõsiselt valesti, sest lendu väike kakk tõusta ei suutnud. Päästekeskuse Suffolk Owl Sanctuary spetsialistid tegid aga läbivaatuse käigus kindlaks, et kivikakk oli söömisega liialt hoogu läinud ning tema kehakaal oli tõusnud 245 grammini. See number ei tundu suurena, ent lind oli normaalkaalust kolmandiku võrra raskem.