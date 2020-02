Päevakäpp: Kurrexi hertsog Harry tahab turvakodu kuningriigist välja astuda

Oh, häda! Vaid mõned nädalad on jõudnud Kurrexi hertsog Harry turvakodus olla, kui juba on lahti rullunud suur draama. Ilma vabatahtlikega läbirääkimata on Kurrexi hertsog Harry otsustanud turvakodust välja astuda — juba täna, kohe praegu, nüüd!