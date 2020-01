Aita leida! Kadriorus läks kaduma arglik koer

Ziggy näol on tegu väga argliku, kuid mitte agressiivse koeraga. Viimati nähti teda Kadrioru Plaza juures, kus tõenäoliselt sai autolt löögi. Arvatav liikumise suund peale seda Kadrioru poole. Küll aga tasuks silmad lahti hoida ka kesk- ja südalinna, Pirita ning Lasnamäe elanikel. Suur on võimalus, et koera rihm on kuhugi kinni jäänud või on Ziggy leidnud varjulise paiga, kus peituda.