Päevakäpp: Arelia on ikka veel esimese kodu ootel

«Iga kord kui mõni südamlik laps soovis mulle palukest poetada, ütlesid täiskasvanud: «Ära katsu, pärast on haige!».

Õnneks jäin silma ühele südamlikult kassihaldjale, kes mu turvakodusse toimetas. Nüüd olengi siin, juba kolmandat aastat. Kõht on täis, tuba on soe, kuid ometigi olen endiselt märkamatu… Märkamatu nende kümnete huviliste jaoks, kes endale pereliiget tulevad otsima. Alati soovitakse, et kass tunneks ka pere ära ja tuleks paisid nuruma või jalge ette püherdama.