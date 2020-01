Euroopa soovib kasside ja koerte ühtset identifitseerimissüsteemi

Ebaseaduslik lemmikloomakaubandus on Euroopa Liidus väga levinud. Illegaalne koerte ja kasside kaubandus saab peamiselt alguses Ida-Euroopa riikidest, kuid suuremahuliselt on see levinud ka nt Suurbritannias. Seda vaatamata sellele, et sealsetel aretajatel peavad olema loomade paljundamiseks ja müügiks load.

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tegeleb igal aastal mitmete juhtumitega, kus inimesed on teadmatusest ostnud endale lemmiklooma ebaseadusliku kaubitseja käest või kus inimestes on kahtlust äratanud aktiivne lemmikute müüja. «Seesuguste nõudeid mitte täitvate kaubitsejate käest looma ostmised lõppevad tihti kurvalt. Alati ei tähenda see loomalapse surma mõne haiguse tõttu vaid lemmikule võivad jääda eluks ajaks tõsised käitumishäired või terviseprobleemid. Ka tõutunnistus ei pruugi alati garanteerida, et looma on peetud keskkonnas, mis lemmiku füüsilist ega vaimset tervist ei ole negatiivselt mõjutanud. Paratamatult on läbimõeldud seadused ja kontroll need, mis loomade heaolu kõige efektiivsemalt tagada aitavad,» kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.