Järjekordne kutsikavabriku kasvandik võitleb oma elu eest

«Selle pisikese karvapalli elu algus on samasugune nagu sadadel ja sadadel teistel kutsikavabrikute kasvandikel,» kirjutas Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) Facebookis. «Nädala eest otsustas pere soetada endale pisikese koerakutsika. Kuna tõupuhta koera ostmiseks raha polnud ja pere arvestas, et kutsikast võibki kasvada mitte päris yorkie, siis leiti koerakutsikas Okidoki kuulutusteportaalist.»

Kutsika eest küsitud 260 eurot makstud, võtsid ostjad koera kaasa ja rõõmu oli palju. See, et looma ostes oli petta saadud, ei tulnud kohe mõttessegi. Seda vaatamata sellele, et kutsikas lehkas, nagu oleks omaenese väljaheidete seest tulnud. Koju jõudes pesti koerake puhtaks ja ilus elu koos uue sõbraga oleks võinud alata.