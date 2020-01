Milline pühendumus! ⟩ Koer sõidab lustakal põhjusel iga päev üksi bussiga

Sellest päevast peale käib Eclipse pargis üksi ning on tuttavaks saanud kõigi bussijuhtidega. Ka reisijatele pakub tema kohalolu palju rõõmu ning Eclipse võtab hea meelega vastu kõik talle antavad paid. Isegi kohalik politsei on koera reisimarsruudist teadlik ning asjale heakskiidu andnud.

Eclipse'i vahvat lugu jagas sotsiaalmeedias ameeriklanna Robbie Lauren, kelle detsembri lõpus tehtud postitust on jagatud pea 300 000 korda. Lauren kinnitas, et koera peremees usaldab oma lemmikut täielikult ning teab, et kui Eclipse on isu täis mänginud, tuleb ta alati koju tagasi. Koerale on tehtud ka eraldi Facebooki-leht ning varsti-varsti on tal täis 50 000 fänni.