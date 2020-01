Päevakäpp: kakuke Karmen igatseb päris oma kodu

Oma tagasihoidlikul moel naudib Karmen paitusi väga, kuid iga päevaga kasvatab Karmen enda sees aina rohkem julgust. Ta ju näeb, et turvakodus ei ole enam nii hirmus, kui tänaval oli. Seal on palju teisi kasse kellega ta armatab seltsida, seal on pehmed pesad ja maitsvad konservid. Vaikselt hakkab Karmeni südames tärkama lootus ja ootus - ehk on temalegi siin elus üks päriskodu olemas?

Meie arvame, et see, kes otsustab Karmenile päriskodu pakkuda, on küll õnnega koos! Muidugi hoiatame, et Karmenile kodupakkumisega väheneb ka sotsiaalelu, sest enam ei taha ju üldse kodunt ära minna. Iga päev tahaks vaid Karmeniga koos diivanil nurru lüüa ja nautida seda, et olete teineteist leidnud!