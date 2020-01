ENNE JA PÄRAST ⟩ Kõrvadeta kass sai elumuutva kingituse

Wisconsini osariigis tegutseva organisatsiooni Dane County Humane Society (DCHS) hoole alla saabus detsembris haige kass, kellelt tuli eemaldada kõrvad. Päästa polnud kahjuks midagi — tänavakass Lady väliskõrvad olid nii viletsas seisus, et tema enda heaolu nimel otsustati need ära lõigata.

Kassile kõrvad meisterdanud Ash Collins rääkis CNN-ile, et loomade nimel on tema ja teised varjupaiga töötajad valmis tegema kõike ning ta on õnnelik, et tema heegeldamisoskused kasuks tulid. «Vahvad kõrvad võimaldasid Ladyl silma paista ja omale kodu leida — mul on väga hea meel, et sain selles samuti rolli mängida,» rõõmustas Collins.