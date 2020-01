Dramaatiline päästemissioon Lasnamäel: kassipoja püüdmiseks tuli riided seljast visata

Cats Help liikme Liivi Kassihhini sõnul leidis kassi hommikusel jalutuskäigul olnud vabatahtlik, kes pisikese hiirekuninga kisa kuulis. Tükk aega tuli häälitsejat otsida: üle said vaadatud rõdud ja aiaaugud, kuid lõpuks oli selge, et kisa tuleb ühe pargitud auto kapotikaane alt. Kiisulaps oli auto mootori vahele pugenud.

Et omavoliliselt võõra auto kallale minna ei tohi, kutsus vabatahtlik kohale päästeameti. Kümme minutit hiljem saabusid päästjad ning et selleks ajaks oli välja ilmunud ka auto omanik, tehti kapotialune üheskoos lahti. Mootori juures istus tõepoolest kassipoeg, kes juhtunust niivõrd ehmus, et hetkega välja hüppas ja kiirelt jooksu pani. Kuna auto oli pargitud tiheda liiklusega tee äärde, oli vaid aja küsimus, mil kassipoeg mõne mööduva masina rataste all lõpetab. Seetõttu oli tema kinni püüdmine ainus lahendus.

«Päästeameti mehed olid olukorra kõrgusel ja nad kõik aitasid kaasa sellele, et liiklust maha rahustada, sest oli näha,et kassipoeg on paanikas ja jookseb ühest kohast teise,» kirjeldas Liivi Kassihhin. «Lõpuks pani kassititt jooksu teise tänava poole. Meie vabatahtlikul polnudki muud teha, kui jalad selga võtta ja paanikas kassile üle aedade hüpates ja läbi prügihunnikute joostes järele kihutada.»

Oma abi oli pakkuma tulnud ka kassipoja leidnud vabatahtliku elukaaslane, kelle kiire tegutsemine lõpuks looma kinni nabida aitas. Kiiruga kodus vaid dressipluusi selga visanud mees võttis selle taas ära, ajas kassipoja nurka ja viskas kehakatte loomale peale. Seejärel õnnestus loomake puuri pista ja arsti juurde viia. Nüüdseks on ta omale leidnud ka hoiukodu, kus kosuda ja uut omanikku oodata.

«Kes teab, mis oleks juhtunud kui omanik oleks auto käima pannud,» nentis Kassihhin. «Sellepärast tuletame meelde — palun kontrolli oma autot enne sõitma hakkamist alati!» Nüüd ei jää üle muud, kui armsale kiisukesele uus omanik leida. Kui tunned, et see võiks olla just sina, võta MTÜ-ga Cats Help ühendust aadressil catshelpmtu@gmail.com ja paku talle kodu!