Hea teada: viis põhjust, miks omale mitte kassi võtta

Loomulikult pole igaüks allergiline ning kui allergia ka esineb, ei pruugi see olla kasside põhjustatud. Küll aga tasuks enne kassi võtmist teha allergiatest teha ka neil, kes kassidega varem pikema aja vältel kokku puutunud ei ole. Alati ei piisa põgusast kohtumisest, et allergia välja lööks! Kurb oleks avastada, et sul või mõnel sinu pereliikmel on kassiallergia ning vastsaabunud lemmik tuleb taas ära anda.

Kassid on teadagi ööloomad ning see, et sul on vaja hommikul vara ärgata, ei kõiguta teda karvavõrdki. Seega pead olema valmis selleks, et su lemmik tahab keset ööd mängida, otsustab mööda tube ringi joosta, nõuab süüa või leiab, et nüüd on paras aeg õue minna. Seega mõtle hoolikalt, kas see sulle sobib — lemmikloom peaks olema kaaslane eluks, mitte aksessuaar, kes esimeste ebameeldivuste ilmnemisel varjupaika jäetakse.