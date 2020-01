Tallinnast leiti õhupüssist tabamuse saanud pliimürgistusega luik

Luigest sai teate ka Eesti Metsloomaühing, mille vabatahtlikud kohale sõitsid ja pahase linnu veterinaaride hoole alla toimetasid. Loomade Kiirabi Kliinikus tehti luigele röntgen, mis näitas, et luige tiivas on vana kuulihaav. Samuti oli röntgenilt näha, et luik oli midagi sisse söönud, soolestikus oli liivasarnane aine. Tehti ka vereanalüüs, et kontrollida pliimürgituse olemasolu ning võeti proov väljaheitest parasiitide tuvastamiseks.

Kliinikus lind jalgadele ei tõusnud ja veterinaari arvates oli ta ilmselt näljas olnud. Kuna linnul kahtlustati toksikoosi, anti talle absorbenti ning määrati antibiootikumi ravi. Vaatamata sellele, et luige tervis polnud just kõige parem oli ta üsna sõjakas meeleolus, kuri ja sisises vaenulikult. Kuna kõik vajalikud terviseprotseduurid said tehtud, kirjutati lind kliinikust välja ning päästjatele anti kaasa ravimid ja raviplaan. Tänaseks on luik toimetatud Kundasse, Metsloomaühingu linnulausuja Oleg Krjukovi hoole alla.

Luige tervis on paranenud FOTO: Eesti metsloomaühing

Kuna röntgenuuringus tuvastati, et luike on lastud ja tema tiivas on kuul, tekkis kahtlus, et lindu võib vaevata pliimürgistus. Selle kinnitamiseks saadeti vereanalüüs Saksamaale laborisse ning saadud vastus näitas, et pliisisaldus luige organismis oli 91.1 μg/dl — väga kõrge tulemus. Normväärtuseks loetakse pliisisaldust alla 5,0 μg/dl — pliisisaldus luige veres oli normist üle 18 korra kõrgem.

Hoiukodus on luige seisund paranenud, ta on aktiivne ja sööb ise. Edasine plaan on lind toimetada Tartusse Maaülikooli kliinikusse, kus on olemas vajalikud ravimid pliisisalduse vähendamiseks. See pole aga kahjuks esimene kord, mil Metsloomaühingu kätte satub Tallinnast pärit abivajav luik, kellel on diagnoositud pliimürgitus.

Kes ja kus pealinnas luiki laseb? Kui oled olnud tunnistajaks sellisele tegevusele, siis teata sellest kas politseile või Eesti Metsloomaühingule numbril 5632 2200.