Häirivad fotod ⟩ Harjumaal püüti kinni jahmatava silmavigastusega kass

Kassil ühte silma pole — silma asemel oli vaid verine mass. Kui pikalt pidi vaene kass selle silmaga tänaval elama ja kannatama, ei tea keegi. Ja ega sellele mõelda ei tahetagi.

«Kuigi teade abi vajavast loomast tuli vaid mõned päevad tagasi ja kohe asuti organiseerima kassi kinni püüdmist, selgus kohapeal, et inimesed olid juba päris pikalt kiisust igapäevaselt mööda kõndinud ilma, et nad oleks talle abi otsinud,» selgitas kassi oma alla võtnud MTÜ Cats Help vabatahtlik Liivi Kassihhin. «Alles üks kohalik suure südamega neiu, kes seda kassi märkas, otsustas vaesekesele abi otsida.»

Kassi silmast ei olnud enam midagi järel. FOTO: MTÜ Cats Help

Kui kass käes, viidi loomake kiiresti Loomade Kiirabi kliinikusse, kus tublid arstid ennegi imesid on teinud ja raskes seisus loomade elu päästnud. Kiisu on nende hoole all ning silma ilmselt enam päästa ei saa, aga vähemalt saab kass valust vabaks. Silm opereeritakse ära ning kui taastumisperiood möödas, hakatakse kassile uut ja hoolivat peret otsima. Kassihhin nentis, et vaatamata piinarikkale minevikule on kass ääretult sõbralik ja lööb igal võimalusel tänutäheks nurru.

Tegemist on noore kiisupoisiga, kel terve elu alles ees ning veterinaarid annavad endast parima, et see talle ka võimaldada. MTÜ kogub kassi raviarve tasumiseks ka annetusi, sest loomi võimaldab neil aidata vaid toetajate abi.