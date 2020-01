Loomakaitsjad tabasid kassi Tallinna bussijaama hoiukappi pannud mehe

Kohe pärast loo meediasse jõudmist hakkasid asjaga tegelenud MTÜ-le Loomapäästegrupp laekuma esimesed vihjed. Nii mõnedki süüdistavad sõrmed näitasid Paidest pärit härra peale, kuid kuna tema välimus kassihülgajaga piisavalt ei ühtinud, tuli otsinguid jätkata.

Palju kindlam vihke saabus mehelt, kes oli kassihülgajat näinud kasiinos. Ka mängupõrgusse oli ta kassi puuriga kaasa võtnud ja loom veetis seal tunde. Peremees aga olevat pärit Lätist.

«Ka bussijaamast saadud info viitas, et tegu on tõesti lätlasega. Olla seal ta juba päevi varemgi käinud ning uurinud nii hoiukappide kui muu kassiga seonduva kohta,» sõnas Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner. «Bussi teda transpordipuuris oleva kassiga ei lastud ja see tekitab minus omakorda rea küsimusi hoopis bussifirmale.»

Kuigi kodaniku nimi on Loomapäästegrupile teada, siis politseisse avaldust ei tehtud, sest Valneri sõnul pole sellel mõtet. Ka ei kantud Murakaks ristitud kassi registrisse, et vana omanik teda tagasi nõuda ei saaks. Jandi keskmes kassipoiss ise on endale leidnud uue kodu ja sinna jääb ta oma elu lõpuni.

Murakas ja tema uus sõber Mustikas FOTO: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

«Esimese koduga läks natuke nihu, sest seal ta näitas iseloomu ja teritas küüsi isegi väikese lapse peal. Noor pere ei julgenud riskida ja Murakas koliski seejärel ühte Eesti väikelinna. Esialgu hoiukodusse, aga läks nii nagu pahatihti ikka läheb - loomad said omavahel läbi ja lõpuks pere kiindus ning ei tahagi temast enam loobuda. Tundub, et kassile seal meeldis, sest eelmises peres olnud kurjusest polnud enam alles jälgegi,» kinnitas Valner.