Tegevus, mis hoiab su kassi tervist ja teeb ta rõõmsaks

Kaslased on loomu poolest jahtijad. Looduses jahivad nad väikesi närilisi ja linde ning see instinkt pole ka toakasside puhul kuhugi kadunud. Just selle alateadliku jahiloomuse ajendil armastavad kassid kõikvõimalikke jahtimismänge. Pole juhus, et peamised kasside mänguasjad on seotud millegi jahtimise, tagaajamise või püüdmisega. See on kasside jaoks üks viisidest, kuidas enda loomulikku instinkti järgida tubases keskkonnas.