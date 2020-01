Jõhvi metsast leiti rihmapidi puu külge seotud koer

Leidja teatas koerast Kohtla-Järve loomade varjupaigale Grey Dogs ja nüüdseks on koer sinna viidud. Varjupaiga hinnangul on väiksemat kasvu isane kutsa umbes kolmeaastane, kuid pole ei kastreeritud ega kiibistatud. Kes koera metsa viis ja kaua ta seal oodanud oli, on hetkel teadmata.