Šokeerivad fotod: rahahädas loomaaias on lõvidest alles luu ja nahk

Häirivad fotod Al-Qureshi loomaaiast näitavad lõvisid, kellest on alles vaid luu ja nahk ning kelle kehal on haavandid. Loomaaed vireleb rahapuuduses ja juhtkond ei suuda loomadele muretseda toitu ega ravimeid.

Hartumi elanik Osman Salih, kes kampaania algatas, nentis, et lõvide nägemine oli ääretult šokeeriv ning ta kutsub nii inimesi kui ka erinevaid organisatsioone üles loomade päästmist toetama, et nad paremasse keskkonda viidaks. Sel esmaspäeval teatas Salih, et üks lõvidest on hukkunud, sest tema viletsat olukorda ei suudetud piisavalt kiiresti parandada.